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В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15%

В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:00 23.01.2021

Программа обновления коммунальной техники рассчитана на три года. В настоящее время в Севастополь поступило 43 единицы.  Выставка коммунальной техники в субботу работала на площади Нахимова.

Попросил Горхоз выставить все, что мы закупили. Благодаря соглашению с Правительством Москвы мы приобрели 43 единицы коммунальной техники. В конце недели пришли последние машины и устроили импровизированный смотр, чтобы показать севастопольцам, как наши ГУПы будут эффективнее работать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По словам губернатора, новой техникой оснащены основные коммунальные службы: «Парки и скверы», «Водоканал», «Севастопольгаз», «Севтеплоэнерго».

Это и маленькие «шмели» для уборки тротуаров и подсыпки — механизированный способ повышает качество уборки. Есть серьёзная ремонтная техника для «Севтеплоэнерго», новую технику для БГС направим на уборку Фиолента, аварийная техника для «Севтеплоэнерго», машины для доставки воды. Из пяти новых водовозк, одну сразу передаём Орлиновскому муниципалитету — когда был в Гончарном обещал людям машину, которая будет использоваться только для нужд села, — отмечает Михаил Развожаев.

Стоимость новой техники — 250 млн рублей.

В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15% В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15% В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15% В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15% В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15%

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе парк коммунальной техники обновлен на 15%

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