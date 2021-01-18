В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения

Напомним, Департаментом городского хозяйства были сформированы бригады по сбору и утилизации новогодних елок. Все собранные деревья будут использованы в качестве натурального удобрения.
Ежедневно мы привозим на полигон собранные елки, которые подлежат утилизации. Здесь елки перерабатываются дробильными машинами в щепу. Переработанный материал будет использован для удобрения растений в парках и скверах. На выходных переработали порядка 50 кубов, сегодня машин уже значительно больше. Сбор и утилизация елок продлится до конца января, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.
Данный способ переработки использованных хвойных деревьев в Севастополе применяется уже второй год подряд. Раньше производилась утилизация и захоронение елок, а сейчас опилки будут использованы в качестве природного удобрения.
Точки сбора новогодних ёлок:
- 1. ул.Советская, 45
- 2. ул.Генерала Петрова, 17
- 3. ул.Гоголя, 35
- 4. проспект Генерала Острякова,1
- 5. ул. Ивана Голубца, 45
- 6. ул. Николая Музыки, 45
- 7. проспект Генерала Острякова, 98
- 8. проспект Генерала Острякова, 202
- 9. проспект Генерала Острякова, 205
- 10. ул. Павла Корчагина, 40
- 11. ул. Маршала Крылова, 8а
- 12. проспект Героев Сталинграда,60
- 13. ул. Челнокова,12
- 14. проспект Октябрьской Революции, 32/26
- 15. проспект Октябрьской Революции, 67
- 16. ул. Вакуленчука, 25
- 17. ул.Репина, 18
- 18. ул.Ерошенко, 12
- 19. ул.Рабочая, 17
- 20. ул.Макарова, 15
- 21. ул.Жидилова, 9
- 22. ул.Коли Пищенко, 8
- 23. проспект Победы, 6
- 24. проспект Победы, 23
- 25. ул.Истомина, 29
- 26. ул.Горпищенко, 69
- 27. ул.Горпищенко,78
- 28. ул.Богданова, 28
- 29. ул.Чехова, 6
- 30. ул.Громова, 62
- 31. ул.Симонок, 53
- 32. ул.Надежды Краевой, 9
- 33. ул.Менжинского, 16
- 34. ул.Погорелова, 3
- 35. ул.Ракетная, 8
- 36. ул.Строительная, 45
- 37. ул.Драпушко, 20
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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