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В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения

В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 18.01.2021

Напомним, Департаментом городского хозяйства были сформированы бригады по сбору и утилизации новогодних елок. Все собранные деревья будут использованы в качестве натурального удобрения.

Ежедневно мы привозим на полигон собранные елки, которые подлежат утилизации. Здесь елки перерабатываются дробильными машинами в щепу. Переработанный материал будет использован для удобрения растений в парках и скверах. На выходных переработали порядка 50 кубов, сегодня машин уже значительно больше. Сбор и утилизация елок продлится до конца января, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения

Данный способ переработки использованных хвойных деревьев в Севастополе применяется уже второй год подряд. Раньше производилась утилизация и захоронение елок, а сейчас опилки будут использованы в качестве природного удобрения.

Точки сбора новогодних ёлок:

  • 1. ул.Советская, 45
  • 2. ул.Генерала Петрова, 17
  • 3. ул.Гоголя, 35
  • 4. проспект Генерала Острякова,1
  • 5. ул. Ивана Голубца, 45
  • 6. ул. Николая Музыки, 45
  • 7. проспект Генерала Острякова, 98
  • 8. проспект Генерала Острякова, 202
  • 9. проспект Генерала Острякова, 205
  • 10. ул. Павла Корчагина, 40
  • 11. ул. Маршала Крылова, 8а
  • 12. проспект Героев Сталинграда,60
  • 13. ул. Челнокова,12
  • 14. проспект Октябрьской Революции, 32/26
  • 15. проспект Октябрьской Революции, 67
  • 16. ул. Вакуленчука, 25
  • 17. ул.Репина, 18
  • 18. ул.Ерошенко, 12
  • 19. ул.Рабочая, 17
  • 20. ул.Макарова, 15
  • 21. ул.Жидилова, 9
  • 22. ул.Коли Пищенко, 8
  • 23. проспект Победы, 6
  • 24. проспект Победы, 23
  • 25. ул.Истомина, 29
  • 26. ул.Горпищенко, 69
  • 27. ул.Горпищенко,78
  • 28. ул.Богданова, 28
  • 29. ул.Чехова, 6
  • 30. ул.Громова, 62
  • 31. ул.Симонок, 53
  • 32. ул.Надежды Краевой, 9
  • 33. ул.Менжинского, 16
  • 34. ул.Погорелова, 3
  • 35. ул.Ракетная, 8
  • 36. ул.Строительная, 45
  • 37. ул.Драпушко, 20

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения

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