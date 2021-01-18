В Севастополе перерабатывают новогодние елки для натурального удобрения

Напомним, Департаментом городского хозяйства были сформированы бригады по сбору и утилизации новогодних елок. Все собранные деревья будут использованы в качестве натурального удобрения.

Ежедневно мы привозим на полигон собранные елки, которые подлежат утилизации. Здесь елки перерабатываются дробильными машинами в щепу. Переработанный материал будет использован для удобрения растений в парках и скверах. На выходных переработали порядка 50 кубов, сегодня машин уже значительно больше. Сбор и утилизация елок продлится до конца января, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Данный способ переработки использованных хвойных деревьев в Севастополе применяется уже второй год подряд. Раньше производилась утилизация и захоронение елок, а сейчас опилки будут использованы в качестве природного удобрения.

Точки сбора новогодних ёлок:

1. ул.Советская, 45

2. ул.Генерала Петрова, 17

3. ул.Гоголя, 35

4. проспект Генерала Острякова,1

5. ул. Ивана Голубца, 45

6. ул. Николая Музыки, 45

7. проспект Генерала Острякова, 98

8. проспект Генерала Острякова, 202

9. проспект Генерала Острякова, 205

10. ул. Павла Корчагина, 40

11. ул. Маршала Крылова, 8а

12. проспект Героев Сталинграда,60

13. ул. Челнокова,12

14. проспект Октябрьской Революции, 32/26

15. проспект Октябрьской Революции, 67

16. ул. Вакуленчука, 25

17. ул.Репина, 18

18. ул.Ерошенко, 12

19. ул.Рабочая, 17

20. ул.Макарова, 15

21. ул.Жидилова, 9

22. ул.Коли Пищенко, 8

23. проспект Победы, 6

24. проспект Победы, 23

25. ул.Истомина, 29

26. ул.Горпищенко, 69

27. ул.Горпищенко,78

28. ул.Богданова, 28

29. ул.Чехова, 6

30. ул.Громова, 62

31. ул.Симонок, 53

32. ул.Надежды Краевой, 9

33. ул.Менжинского, 16

34. ул.Погорелова, 3

35. ул.Ракетная, 8

36. ул.Строительная, 45

37. ул.Драпушко, 20

фото: пресс-служба Правительства Севастополя