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В Севастополе пьяный дебошир «брал штурмом» подстанцию «Скорой помощи»
Фото: ВК

В Севастополе пьяный дебошир «брал штурмом» подстанцию «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:09 01.03.2020

Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего жителя Севастополя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на подстанцию «Скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги с подстанции «Скорой помощи». На вызов незамедлительно отправился наряд группы задержания. Прибыв по указанному адресу, к правоохранителям обратились медицинские работники. Они пояснили, что несколько минут назад в помещение подстанции ломился неизвестный мужчина. Он требовал, чтобы медработники впустили его в помещения, якобы, для оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Мужчина имел все признаки алкогольного опьянения, вел себя крайне вызывающе и агрессивно, нецензурно выражался, кричал, пытался сломать входную дверь. Самостоятельно угомонить дебошира не получалось, поэтому диспетчер подстанции «Скорой помощи» вызвал наряд Росгвардии.

Свое поведение задержанный пояснить не мог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

В Севастополе пьяный дебошир «брал штурмом» подстанцию «Скорой помощи»

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