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Фото: ФБ

В Севастополе — пять новых случаев заболевания коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:50 23.05.2020

По состоянию на 23 мая в Севастополе выписано ещё восемь человек после выздоровления.

Зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди них двое детей — трёх и 12 лет. Все они находились в контакте с ранее заболевшими и находились в режиме изоляции. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 154 человека. Выздоровело 113 человек, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 62. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - пять новых случаев заболевания коронавирусом

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