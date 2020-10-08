В Севастополе планируется постройка 10 новых судов для рыбной промышленности региона

В Севастополе рыбоконсервный завод РКК «Аквамарин» запланировал закупку десяти судов для своей рыбопромышленной деятельности, суда планируется построить на верфях филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка». Данное решение было анонсировано в ходе второго дня форума СИМ БФ 2020. Городское правительство оказывает содействие предприятиям для заключения соответствующего соглашения.

У Министерства промышленности и торговли Российской Федерации существует программа по субсидированию до 30% на строительство рыбопромышленный судов, но Севастополь туда не вошел. Мы прорабатываем вопрос, чтобы это было исправлено. Надеемся, что в скором времени Севастополь войдет в эту субсидию, а значит поможет нашим предприятиям, – заявила и.о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко.

В данный момент обсуждаются графики постройки судов. Благодаря серийному производству будет отработан весь технологический процесс, который будет использован и для реализации заказов других предприятий.