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В Севастополе «плюс один» заболевший
Фото: ФБ

В Севастополе «плюс один» заболевший

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:28 02.05.2020

Итого: 86.

На утро второго мая в Севастополе зарегистрирован ещё один случай  случай заболевания. Это строитель военного госпиталя в Омеге, который находился в контактной группе с ранее заболевшим.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 86 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 144 человека.

Под наблюдением по месту жительства – 1231 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 83 человека, в обсервации на строительных площадках – 704.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Данные: правительство Севастополя.

В Севастополе «плюс один» заболевший

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