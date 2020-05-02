В Севастополе «плюс один» заболевший

Итого: 86.

На утро второго мая в Севастополе зарегистрирован ещё один случай случай заболевания. Это строитель военного госпиталя в Омеге, который находился в контактной группе с ранее заболевшим.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 86 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 144 человека.

Под наблюдением по месту жительства – 1231 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 83 человека, в обсервации на строительных площадках – 704.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Данные: правительство Севастополя.