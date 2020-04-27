В Севастополе «плюс пять» случаев коронавируса, итого: 36. В городе вводится обязательный масочный режим

В Севастополе выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Сегодня у нас ещё «плюс 5»… Двое – это родственники сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была госпитализирована, у неё ранее подтвердился коронавирус. Ещё два человека – это строители госпиталя в Омеге, они находились в одной комнате с первым (заразившимся) нашим строителем, которого мы забрали в пятницу в инфекционку, – их тоже забрали в пятницу. Пятый случай – это ещё один сотрудник инфекционной больницы. Очевидно, тоже где-то была нарушена техника безопасности, — рассказал Развожаев.

Он добавил, что недавно в Севастополь прибыли жители из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания) и Бали. Они направлены на обсервацию в пансионат «Изумруд».

Городской департамент здравоохранения сообщил, что на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 139 человек, под наблюдением по месту жительства – 974 человека.

Всего, по последним данным, в Севастополе зафиксировано 36 случаев заражения COVID-19. При этом 7 человек выздоровели. На лечении – 29 человек.

Важно!

В городе вводится обязательный масочный режим. Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях, в том числе, в магазинах, или в общественном транспорте.

Вводится обязательный масочный режим при посещении магазинов, общественного транспорта и так далее. Мы видим, что в Севастополе ситуация начинает развиваться, идет рост динамики. С 1 мая разрешим деятельность еще ряда предприятий, там масочный режим также будет обязательным, — отметил Развожаев.

Врио губернатора добавил, что участники всех совещаний в правительстве города, даже при соблюдении безопасной социальной дистанции, должны тоже носить маски.