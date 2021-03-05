В Севастополе по искам прокуратуры восстановлены жилищные права сирот

Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку по обращению 3 местных жителей о нарушении их прав на обеспечение жильем.

Установлено, что заявители состояли на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако в нарушение законодательства благоустроенные квартиры им не были предоставлены. В связи с этим прокуратура в интересах сирот обратилась в Гагаринский районный суд г. Севастополя с исковыми заявлениями об обязании Департамента капитального строительства г. Севастополя предоставить молодым людям благоустроенные жилые помещения. Судом требования прокуратуры удовлетворены. После вмешательства прокуратуры сиротам предоставлены благоустроенные жилые помещения в новых многоквартирных домах, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Так, благоустроенная квартира предоставлена Алексею Болотову, который не был обеспечен жильем, хотя еще с 2015 года включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением.

Прокурор Балаклавского района предъявил в Гагаринский районный суд исковое заявление к Департаменту капитального строительства города Севастополя о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. Иск прокурора удовлетворен.

Вопрос фактического восстановления жилищных прав Алексея Болотова находился на контроле прокуратуры.

Результатом принятых мер прокурорского реагирования стало реальное исполнение решения суда и предоставление молодому человеку квартиры в новом доме по ул. Челнокова.

фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя