В Севастополе по суду прекращены полномочия Советов муниципальных округов

Севастопольский городской суд прекратил полномочия двух муниципальных советов – Ленинского и Гагаринского МО. Об этом сообщает «Новый Севастополь» .

Административный иск прокурора удовлетворён, – сообщили в пресс-службе суда. – Признать неправомочным состав совета депутатов Гагаринсого муниципального округа второго созыва.

Аналогичное решение принято в отношении совета Ленинского муниципального округа.

Обратить решение суда к немедленному исполнению, – добавили в пресс-службе.

Ранее 7 депутатов Гагаринского муниципального округа заявили о желании сложить с себя полномочия. Аналогичные решения приняли 9 депутатов Ленинского муниципального совета.

Причины? О…. но мы пока не будем рассуждать на эту тему. Подождем официальных комментариев и реплик «заинтересованных сторон».