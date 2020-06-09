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В Севастополе по суду прекращены полномочия Советов муниципальных округов
Иллюстрация: ФБ

В Севастополе по суду прекращены полномочия Советов муниципальных округов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:39 09.06.2020

Севастопольский городской суд прекратил полномочия двух муниципальных советов – Ленинского и Гагаринского МО. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Административный иск прокурора удовлетворён, – сообщили в пресс-службе суда. – Признать неправомочным состав совета депутатов Гагаринсого муниципального округа второго созыва.

Аналогичное решение принято в отношении совета Ленинского муниципального округа.

Обратить решение суда к немедленному исполнению, – добавили в пресс-службе.

Ранее 7 депутатов Гагаринского муниципального округа заявили о желании сложить с себя полномочия. Аналогичные решения приняли 9 депутатов Ленинского муниципального совета.

Причины? О…. но мы пока не будем рассуждать на эту тему. Подождем официальных комментариев и реплик «заинтересованных сторон».

В Севастополе по суду прекращены полномочия Советов муниципальных округов

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