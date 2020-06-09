В Севастополе под колёса авто попал мальчик

В Севастополе в понедельник утром водитель автомобиля «Киа», двигаясь по автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта, совершил наезд на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия мальчик с различными травмами был госпитализирован в одну из городских больниц. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

