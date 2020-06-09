В Севастополе под колёса авто попал мальчик

В Севастополе в понедельник утром водитель автомобиля «Киа», двигаясь по автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта, совершил наезд на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия мальчик с различными травмами был госпитализирован в одну из городских больниц. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.
Госавтоинспекция Севастополя напоминает:
- пешеходы перед выходом на проезжую часть должны убедиться в собственной безопасности, а водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.
- если перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль остановился или снизил скорость, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, обязаны совершить те же действия.
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