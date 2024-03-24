В Севастополе подсчитывают ущерб от ракетной атаки ВСУ

На фоне отсутствия официальной информации Минобороны РФ о ракетном ударе по Севастополе (подробно — ЗДЕСЬ) главным источником стал Telegram-канал Михаила Развожаева.

По информации губернатора, в городе продолжается подсчет нанесенного ущерба. Самая большая беда, конечно, — это то, что погиб человек, еще четверо получили ранения. Маленьких бед тоже немало. Начиная от выбитых стекол в домах, катерах и автобусах, заканчивая… прямыми попаданиями (увы, не все натовские «штормы» были сбиты).

Всего зафиксировано 3 прямых попадания по жилым домам. На ул. Ялтинской, где погиб мужчина 65-ти лет. Дом отключен от газа. На ул. Гранатной осколок попал в квартиру. Выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, отключен от газа 1 стояк на 5 квартир. В районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру, выбито окно. Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, 8 человек разместились у родственников, — сообщил губернатор Севастополя.

По его словам, на телефоны АПК «Безопасный город» и службы «112» поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.

Большая просьба ко всем СМИ и всем севастопольцам: не надо публиковать информацию и фотографии о повреждениях. Всё, что вы пишете в комментариях на любой интернет-площадке, доступно всем желающим. В том числе неприятелю. Посмотрите хотя бы на количество «дизлайков» в моем аккаунте. Враги радуются нашим проблемам. Давайте не будем доставлять им такую радость. Будьте осторожны и бдительны. Не пишите в открытом доступе свои персональные данные и адреса. Мы на связи. Если у вас есть сообщение о проблеме, пожалуйста, пишите только в личные сообщения Правительства Севастополя ВКонтакте https://vk.com/sevgovru или на «Госуслуги.Решаем вместе». Эту переписку посторонние не могут видеть. Если нужна помощь — звоните в 112. Информация по выбитым стеклам оперативно передается в Департамент городского хозяйства, далее по УК. Работы много, специалисты переезжают с одной точки на другую. Напоминаю: не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Сейчас мы делаем все, чтобы привести в порядок город. Все, что касается возмещения ущерба — это второй этап, — проинформировал горожан Михаил Развожаев.

Он также опубликовал номера телефонов по каждому району, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба.

Обратите внимание: это личные номера сотрудников муниципалитетов. Они все, разумеется, будут помогать, принимать заявки от жителей. Но у меня большая просьба ко всем, кто будет к ним обращаться: пожалуйста, звоните в дневное время. Оптимально — с 9 до 20 часов. Важно! По этим телефонам можно только оставлять заявки. Задача комиссий — собрать информацию о нанесенном ущербе. Размер компенсаций вам здесь не назовут — он станет известен, когда комиссии закончат работу, — отметил Развожаев.

Телефоны:

Андреевский МО: +79785202148

Балаклавский МО: +79788120625

Верхнесадовский МО: +79781209705

Гагаринский МО: +79783000942

Инкерман: +79786916021

Качинский МО: +79780545290

Ленинский МО: +79780459116

Нахимовский МО: +79788434549

Орлиновский МО: +79788190047

Терновский МО: +79788134140

Департамент внутренней политики: +79785742929.