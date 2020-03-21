Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нет. Телефоны «горячих линий»

crimeapress_news

Роспотребнадзор: в России начались испытания вакцины против нового коронавируса
Фото: pxhere.com

В Севастополе подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нет. Телефоны «горячих линий»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:51 21.03.2020

На данный момент под медицинским наблюдением в городской инфекционной больнице Севастополя находятся 11 пациентов, наблюдаются на дому 123 человека. Подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. В отличие от Крыма — здесь  и здесь.

Севастопольская инфекционная больница – базовая медицинская организация для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов. Бригады «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работают в режиме повышенной готовности, они укомплектованы всем необходимым. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе организованы горячие линии для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

  • 112 — система экстренных вызовов (круглосуточно)
  • +7 (8692) 41-77-07 — горячая линия Департамента здравоохранения города Севастополя (круглосуточно)
  • 8 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с мобильного бесплатно)
  • 0 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с домашнего бесплатно)
  • +7 (978) 919-11-23 — горячая линия межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)
  • 8 (800) 2000-112 — единая горячая линия по России (круглосуточно)

В Севастополе подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нет. Телефоны "горячих линий"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.