В Севастополе подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нет. Телефоны «горячих линий»

На данный момент под медицинским наблюдением в городской инфекционной больнице Севастополя находятся 11 пациентов, наблюдаются на дому 123 человека. Подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. В отличие от Крыма — здесь и здесь.

Севастопольская инфекционная больница – базовая медицинская организация для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов. Бригады «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работают в режиме повышенной готовности, они укомплектованы всем необходимым. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе организованы горячие линии для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: