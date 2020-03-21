В Севастополе подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нет. Телефоны «горячих линий»

На данный момент под медицинским наблюдением в городской инфекционной больнице Севастополя находятся 11 пациентов, наблюдаются на дому 123 человека. Подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. В отличие от Крыма — здесь и здесь.
Севастопольская инфекционная больница – базовая медицинская организация для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов. Бригады «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работают в режиме повышенной готовности, они укомплектованы всем необходимым. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
В Севастополе организованы горячие линии для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:
- 112 — система экстренных вызовов (круглосуточно)
- +7 (8692) 41-77-07 — горячая линия Департамента здравоохранения города Севастополя (круглосуточно)
- 8 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с мобильного бесплатно)
- 0 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с домашнего бесплатно)
- +7 (978) 919-11-23 — горячая линия межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)
- 8 (800) 2000-112 — единая горячая линия по России (круглосуточно)