Официально: в Крыму выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах, сообщает
Информацию официально подтвердили в Минздрав, Роспотребнадзоре и правительстве Крыма.
Житель Крыма пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести, — рассказал Глава РК Сергей Аксёнов.
Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование.
Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. Продолжается реализация мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, который работает в ежедневном режиме.
Напоминаю еще раз: все жители Крыма, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны находиться на самоизоляции под медицинским наблюдением, максимально ограничить контакты. При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом. Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. Берегите себя и своих близких, — сказал Глава Крыма.