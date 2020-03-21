Официально: в Крыму выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах, сообщает «Интерфакс» . В частности первый случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму. Агентство со ссылкой на оперативный штаб, уточняет: все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Информацию официально подтвердили в Минздрав, Роспотребнадзоре и правительстве Крыма.

Житель Крыма пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести, — рассказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование.

Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. Продолжается реализация мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, который работает в ежедневном режиме.