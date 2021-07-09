В Севастополе подвели итоги ЕГЭ-2021

По результатам основного периода проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Севастополе 11 работ оценены на 100 баллов: по русскому языку – 4, по литературе – 4, по профильной математике – 1, по истории – 1, по английскому языку – 1.

Для всех ребят день сдачи ЕГЭ – это волнительный момент. На подготовку было потрачено много времени и сил. В этом году я лично приезжал в пункты сдачи экзамена, чтобы поддержать учеников и поговорить об их дальнейших планах, потому что сдача ЕГЭ – это только первый шаг на пути к новым достижениям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатор Игорь Михеев.

В 2021 году выпускники севастопольских школ сдавали ЕГЭ по 15 предметам. Самыми популярными экзаменами по выбору у одиннадцатиклассников остались профильная математика, обществознание и физика. Испытание по математике прошли 1 267 человек – это самый массовый необязательный экзамен.

Я бы хотел отметить, что в этом году у нас подросло количество высокобалльников — это от 80 баллов и выше. Этот показатель вырос практически по всем предметам, — говорит Игорь Михеев.

Всего единый государственный экзамен в Севастополе сдавали 3 011 выпускников.

Подводя итоги единого государственного экзамена, хочу выразить благодарность педагогам за организацию и проведение экзаменов. На плечи наших учителей лег ответственный и важный труд — провести государственную итоговую аттестацию, и они справились с этой сложной задачей на 100 баллов, — отмечает Игорь Михеев.

По словам вице-губернатора, общее количество педагогических и иных работников, привлекаемых к проведению экзаменов в 2021 году, составило 1 425 человек.

Напомним, написание единого государственного экзамена в 2021 году проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Для этого вместо 10 пунктов проведения ЕГЭ в Севастополе решили открыть 13.