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В Севастополе подвели итоги профилактического мероприятия «Обгон»

В Севастополе подвели итоги профилактического мероприятия «Обгон»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 11:05 02.05.2020

В Севастополе за несколько дней проведения рейдов автоинспекторы составили 33 административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Цель рейда «Обгон» — выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Наиболее опасным маневром в процессе дорожного движения является обгон, потому что он связан с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Нарушение правил обгона приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. Водители, помните, что нарушая правила обгона, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей! — отмечают в  Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

 

В Севастополе подвели итоги профилактического мероприятия «Обгон»

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