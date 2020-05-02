В Севастополе подвели итоги профилактического мероприятия «Обгон»

В Севастополе за несколько дней проведения рейдов автоинспекторы составили 33 административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Цель рейда «Обгон» — выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Наиболее опасным маневром в процессе дорожного движения является обгон, потому что он связан с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Нарушение правил обгона приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. Водители, помните, что нарушая правила обгона, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей! — отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.