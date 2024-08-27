В Севастополе подвели итоги профилактического рейда «Мото». Статистика не утешает

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения водителями данной категории, в минувшие выходные на территории Севастополя проведено профилактическое мероприятие «Мото».

В ходе проведения мероприятия выявлено 23 нарушения, совершенных водителями мототранспорта, из них: 5 фактов управления мототранспортом водителями, не имеющими права управления, 5 фактов управления без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, 7 фактов управления мототранспортом без мотошлема, 1 факт невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Во время рейда 5 мототранспортных средств были помещены на специализированную стоянку. Также в ходе мероприятия автоинспекторами был остановлен водитель мототранспорта, который управлял мопедом в состоянии опьянения повторно в течении года. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством, мопед помещен на специализированную стоянку, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.

Госавтоинспекция напоминает, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке, а водитель должен иметь воительское удостоверение соответствующей категории. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения — не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю