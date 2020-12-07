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В Севастополе подвели итоги регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

В Севастополе подвели итоги регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:22 07.12.2020

Напомним,  С 30 ноября по 7 декабря на десяти площадках учреждений профессионального образования в пятом региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» соревновался 161 участник в 19 компетенциях.  32 победителя регионального Чемпионата, получившие золотую медаль, примут участие в отборочных соревнованиях в регионах России на право участия в отборочных соревнованиях к IX Национальному Чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2021 году.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях: «Молодые профессионалы» — студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, «WorldSkills Junior» – участники от 14 до 16 лет, и «Навыки мудрых» — участники старше 50 лет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На протяжении недели претенденты демонстрировали свои таланты в 19 компетенциях: «Туризм», «Организация экскурсионных услуг», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Медицинский и социальный уход», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8″», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка».

Оценивали профессиональные навыки конкурсантов 293 эксперта.

В этом году из-за пандемии церемония награждения победителей будет проходить поэтапно.

В Севастополе подвели итоги регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

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