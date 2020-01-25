В Севастополе подвели итоги рейда «Пешеходный переход»

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Пешеходный переход». В ходе профилактического мероприятия автоинспекторы составили 18 административных материалов.

В отношении водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе, было составлено девять административных материалов. За данное нарушение в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей, — уточнили в ГИБДД.

В рамках рейда были выявлены также пешеходы-нарушители ПДД. Девять из них пересекали проезжую часть в неположенном месте. Согласно части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Отметим, что при движении по обочине или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.