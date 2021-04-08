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В Севастополе появится ещё одна новая школа. В микрорайоне Радиогорка

В Севастополе появится ещё одна новая школа. В микрорайоне Радиогорка

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:34 08.04.2021

Здание образовательного учреждения, строительство которого стартовало в микрорайоне Радиогорка, будет состоять из трех этажей и двух корпусов и рассчитано для обучения 450 детей.

С первым подрядчиком у нас был расторгнут контракт, ведутся работы по взысканию неотработанного аванса. В декабре прошлого года мы заключили новый контракт с государственным подрядчиком. К работам подрядчик уже приступил. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу опалубки плиты перекрытия второго этажа, гидроизоляция фундамента, а также бетонирование железобетонной плиты. Данная школа рассчитана на обучение детей с 1 по 5 класс. Для Северной стороны это важный проект, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.  

Работы по строительству школы выполняются подрядной организацией АО «Севастопольстройпроект». Срок окончания работ по контракту – декабрь 2021 года.

В школе запроектированы учебные классы, спальни и игровые комнаты для групп продленного дня, классы для уроков информатики, иностранного языка и лингафонные кабинеты, актовый зал, спортивный и тренажерные залы.

Также предусмотрена группа помещений для творческого, гармоничного развития: изостудия, класс музыки и пения, зал для занятий хореографией с подсобными и инвентарными помещениями.

Для прогулок и отдыха на территории размещены площадки с теневыми навесами. Для занятия спортом будет построен стадион с искусственным покрытием.

В Севастополе появится ещё одна новая школа. В микрорайоне Радиогорка В Севастополе появится ещё одна новая школа. В микрорайоне Радиогорка В Севастополе появится ещё одна новая школа. В микрорайоне Радиогорка

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется строительство еще четырех учреждений образования: корпус начальной школы № 37 и корпус начальной школы № 58 на проспекте Октябрьской Революции, общеобразовательная школа в бухте Казачья и школа в районе 5 км Балаклавского шоссе. В общей сложности четыре новые школы смогут принять порядка 2000 детей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе появится ещё одна новая школа. В микрорайоне Радиогорка

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