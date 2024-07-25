В Севастополе полиция проводит проверки по трем ДТП с участием несовершеннолетних

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 3 (!) ДТП с участием несовершеннолетних. Двое детей госпитализированы.

24 июля, в 16:30, около дома №45 на ул. Луговой в с. Осипенко 37-летний водитель, управляя автомобилем «Ford Transit», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с легковым автомобилем «Volkswagen Jetta» под управлением 39-летней женщины-водителя. В результате ДТП 6-летний пассажир «Volkswagen Jetta» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По результатам освидетельствования установлено, что оба водителя были трезвы.

В тот же день в 19:45 в районе дома №19 по ул. П.Корчагина 13-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя мопедом «Honda Dio» совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения мопеда. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

В то же время в районе дома №29 на проспекте Генерала Острякова 40-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», двигался по дворовой территории, где из-за стоящего транспортного средства выбежала 11-летняя девочка, вследствие чего водитель произвел наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход обратилась в медицинское учреждение за помощью.

Уважаемые родители! Повторите со своими детьми правила безопасного поведения на дворовых территориях, напомните об опасностях, которые могут поджидать за припаркованными автомобилями. Необходимо, чтобы ребенок не только запомнил, но и действительно понял, для чего нужно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что ваше безопасное поведение на проезжей части — лучший пример для ребенка. Уважаемые водители! Во многом от ваших обдуманных и правильных действий зависит жизнь и здоровье несовершеннолетних. Проезжая мимо школ, детских садов, автобусных остановок и жилых домов, стоит быть предельно внимательными и осторожными. Необходимо всегда соблюдать правила проезда пешеходных переходов и правила перевозки детей-пассажиров, не пренебрегайте детскими удерживающими устройствами. Уважаемые дети! Проезжую часть необходимо пересекать исключительно по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь в отсутствии транспорта, если к вам приближаются автомобили, то следует подождать, пока они проедут или остановятся, и ни в коем случае не перебегать дорогу перед ними. Не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта или предметов, ограничивающих обзор дороги, — обратились КО ВСЕМ участникам дорожного движения в УМВД по г. Севастополю.

Полиция подчеркивает: на дороге от поступков, действий, поведения и взрослых, и детей, и пешеходов, и водителей зависят человеческие жизни.

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