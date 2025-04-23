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В Севастополе посадили деревья в честь Дня Земли
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе посадили деревья в честь Дня Земли

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 23.04.2025

В честь Международного дня Земли в Севастопольской школе «ЭКОТЕХ+» прошла экологическая акция «Сохраним Землю вместе» с участием юных лесничих из класса «Лисята». Ребята высадили четыре сосны.

Школьники узнали об истории и значении праздника, а также о том, как важно беречь нашу планету. Особый энтузиазм у ребят вызвала посадка деревьев.

Наши экологические уроки очень нравятся школьникам, поскольку построены в игровой форме. Дети узнают чуть больше об экологии, находят ответ на вопрос: как внести свой вклад в сохранение природы и с радостью высаживают деревья, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ведущего эколога «Дирекции ООПТ и лесного хозяйства» Дарью Значкову.

Мероприятие было организовано ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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