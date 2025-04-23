В Севастополе посадили деревья в честь Дня Земли

В честь Международного дня Земли в Севастопольской школе «ЭКОТЕХ+» прошла экологическая акция «Сохраним Землю вместе» с участием юных лесничих из класса «Лисята». Ребята высадили четыре сосны.

Школьники узнали об истории и значении праздника, а также о том, как важно беречь нашу планету. Особый энтузиазм у ребят вызвала посадка деревьев.