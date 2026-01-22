В Севастополе появятся 700 новых рабочих мест

В 2025 году статус резидента СЭЗ в Севастополе получили 40 новых предприятий, – сказано в сообщении.

Организации заключили 47 инвестиционных соглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Это предусматривает создание 719 рабочих мест, отметили специалисты.

Фактические вложения резидентов за десять лет уже превысили 24 миллиарда рублей, а налоговые поступления от них продолжают расти – в 2025 году сумма сборов увеличилась на 5%, – добавили в сообщении.

Для участников СЭЗ действуют особые условия: льготное налогообложение и свободная таможенная зона. Эти меры помогают привлекать новые инвестиции и улучшать деловой климат города, напомнили в правительстве Севастополя.

Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму: строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство. При этом интерес к ведению бизнеса в республике растет.

источник: РИА Новости Крым