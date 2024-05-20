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В свободной экономической зоне создали почти 4,7 тысяч рабочих мест
фото: pikist.com

В свободной экономической зоне Крыма создали почти 4,7 тысяч рабочих мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:23 20.05.2024

Около 4,7 тыс. рабочих мест было создано участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) Крымского полуострова, ставшими ее резидентами с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Минстрой РФ координирует реализацию государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» с октября 2022 года, напомнили в ведомстве.

С октября 2022 года ее участниками (СЭЗ — прим. ТАСС) стали 153 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Ими были созданы 4 683 новых рабочих места. Всего же участниками СЭЗ являются 1,5 тыс. хозяйствующих субъектов, 90% из которых относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, — заявили в министерстве.

Привлечение инвестиций

В ведомстве отметили значение СЭЗ для привлечения инвестиций в Республику Крым и город Севастополь и обеспечение макроэкономической стабильности в условиях международных санкций.

В том числе с момента координации работ Минстроем России на полуострове реализовано 157 объектов и мероприятий. За последнее время нам удалось добиться значительного роста кассового исполнения по объектам и в целом эффективности Госпрограммы, — процитировали в пресс-службе замминистра строительства и ЖКХ РФ Вадима Васильева.

Среди значимых объектов в Минстрое отметили восьмой этап трассы «Таврида» в Севастополе, предстоящий в этом году ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный и работы по сохранению «Дома, в котором жил художник И.К. Айвазовский (1845-1892 годы)», признанного объектом культурного наследия федерального значения.

источник: ТАСС
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