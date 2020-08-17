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В Севастополе пожарные спасли мужчину, который самостоятельно выбраться из огня не мог

В Севастополе пожарные спасли мужчину, который самостоятельно выбраться из огня не мог

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 17.08.2020

Утром 17 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступила информация о том, что по проспекту Гагарина в одном из домов из окон квартиры идёт густой чёрный дым.

К месту сразу же выдвинулись силы МЧС по рангу пожара 1-БИС: два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей, а также опергруппа ЦУКС. По прибытию было выявлено, что пожар происходит в квартире на первом этаже. Огнеборцы сформировали три газодымозащитных звена, проникли в задымлённое жилище и установили, что на площади в 10 квадратных метров горит мебель, в помещении находится мужчина с ограниченными возможностями здоровья и перемещения. Пострадавшего незамедлительно вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. На тушение пожарные подали ствол высокого давления. Параллельно была проведена эвакуация людей из соседних квартир – всего на свежий воздух было выведено 17 человек, в их числе 1 ребёнок, — рассказали в пресс-служб ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе пожарные спасли мужчину, который самостоятельно выбраться из огня не мог В Севастополе пожарные спасли мужчину, который самостоятельно выбраться из огня не мог В Севастополе пожарные спасли мужчину, который самостоятельно выбраться из огня не мог

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе пожарные спасли мужчину, который самостоятельно выбраться из огня не мог

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