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В Севастополе правоохранители разыскивают женщину с коронавирусом
иллюстрация: blogspot.com

В Севастополе правоохранители разыскивают женщину с коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:49 26.08.2020

По состоянию на утро 26 августа в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Это 35-летняя женщина, сдавшая тест в частной лаборатории. Телефон, указанный при оформлении документов, не отвечает. По указанному в документах адресу женщина не проживает. В настоящее время её поисками занимаются правоохранительные органы. После выздоровления выписаны ещё семь человек.  Скончалась 88-летняя пациентка с подтверждённым диагнозом COVID-19. Течение болезни было осложнено двусторонней вирусной пневмонией, отёком лёгких и сопутствующими хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 471 человек. В настоящий момент в стационарах находится 62 человека. Выздоровели 374 человека, 18 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 159 человек, в городской больнице № 9 – 127.   Под наблюдением по месту жительства – 191 человек.   В режиме обсерваторов по-прежнему работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе правоохранители разыскивают женщину с коронавирусом

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