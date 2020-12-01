В Севастополе представили гимн движения «Мы Вместе!»

Штаб волонтерского движения «Мы Вместе!» хорошо известен в Севастополе. И этот тот случай, когда подтверждается истина о том, что друзья познаются в беде, в минуты испытаний. Настоящие товарищи и верные помощники не ждут приглашений и призывов «объединяться», они просто работают вместе, сплоченно помогают людям. Общественное Движение «Доброволец», объединение «Здоровые Силы Севастополя», Общероссийский Народный Фронт, «Волонтёры-медики», актив «Единой России» в этом году сплотились и трудились сообща ради севастопольцев в непростые дни «коронавирусной самоизоляции».

Вот уже 10 месяцев, как мы живём в новой реальности, навязанной нам грозным вызовом – COVID-19. Севастополь стал достойным примером объединения гражданского общества. Весь город вносит посильный вклад в общее дело: кто-то остался дома на самоизоляции, кто-то помог тому, кто рядом, кто-то отставил личное на заднем плане и полностью погрузился в волонтёрское движение… Мы вместе справимся со всем! #МыВместе #Доброволец #Севастопольцы , — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

О буднях «Добровольца» и волонтеров «Мы Вместе!» — в нашей подборке. А еще стало известно о создании гимна (и видеоклипа) севастопольского волонтерского движения «Мы Вместе!». Предлагаем его вашему вниманию.