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В Севастополе предупреждают: держитесь от первоцветов подальше! Дорого обойдутся...
фото: MabelAmber (pixabay.com)

В Севастополе предупреждают: держитесь от первоцветов подальше! Дорого обойдутся…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 25.01.2021

Зима, конечно, но в Севастополе установилась теплая погода и появляются первоцветы: подснежник складчатый, шафраны (крокусы) прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа, белоцветник летний. Специалисты Севприроднадзора предупреждают:

С целью сохранения эти цветы занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя. Лица, виновные в незаконном сборе и реализации растений и их частей, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязаны возместить ущерб, причиненный природе.

В соответствии со статьёй 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа:

  • на граждан – от 2500 рублей до 5000 рублей;
  • на должностных лиц — от 15000 рублей до 20000 рублей;
  • на юридических лиц – от 500000 рублей до 1000000 рублей.

Помимо штрафа за нарушение природоохранного законодательства виновные лица обязаны возместить нанесенный природе вред в размере 300 рублей за один экземпляр побега или розетки травянистого растения, независимо от его размера. На особо охраняемых природных территориях размер вреда увеличивается в 2 или 3 раза в зависимости от категории территории.

Административная ответственность за продажу наступает даже в том случае, если растения были выращены на частных территориях.

Кроме того, Севприроднадзором проводится целый комплекс мероприятий по охране краснокнижных растений: регулярно патрулируются лесные участки, ООПТ, контролируется реализация на точках продажи (как установленных, так и нелегальных).

Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя призывает севастопольцев и гостей города не покупать подснежники и букеты первоцветов, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, и тем самым сохранить природу родного города.

В Севастополе предупреждают: держитесь от первоцветов подальше! Дорого обойдутся...

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