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В Севастополе пресекли попытку теракта в отношении военнослужащего
Скриншот: УФСБ

В Севастополе пресекли попытку теракта в отношении военнослужащего

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 15:25 31.05.2024

Попытку совершения террористического акта в отношении военнослужащего ВС РФ пресекли в Севастополе. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, по заданию украинской спецслужбы житель Севастополя планировал совершить подрыв в подъезде жилого дома.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена попытка совершения террористического акта в отношении военнослужащего ВС РФ. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств). Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины, — говорится в сообщении.

Установлено, что 30-летний житель Севастополя по заданию украинской спецслужбы изъял из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 г, электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства. Мужчина планировал подорвать военнослужащего, указанного куратором СБУ, в момент входа в подъезд жилого дома. Для этого житель Севастополя поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Ленинскими районным судом Севастополя террористу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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