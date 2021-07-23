В Севастополе превышен зимний пик заболеваемости коронавирусом. Новые ограничения

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе продолжает держаться на высоком уровне. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сохраняется отрицательная динамика распространения болезни и уже превышен зимний пик заболеваемости.

За последнюю неделю заболело 945 человек, рост заболеваемости составил 10%. Темп прироста за неделю составил 0,71, коэффициент распространения — 1,11. Всего в городе развернуто 926 коек, из которых 782 заняты, 144 свободны. Планируем в ближайшее время развернуть койки в построенном модуле 9-й больницы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина. — Если ранее большинство детей переносили заболевание бессимптомно, то сейчас все больше случаев требует госпитализации. В больнице в настоящий момент лежит 111 детей с диагнозами коронавирус и ОРВИ. Болезнь очень быстро распространяется и ведет себя агрессивно.

В ходе заседания оперштаб принял решение приостановить диспансеризацию, в том числе из-за недостатка специалистов: все больше врачей задействуются в работе выездных ковидных бригад и проведении вакцинации.

Ранее мы уже приостанавливали диспансеризацию, но с 1 июля она была разрешена. За это время ее успели пройти 362 человека. Но так как врачей не хватает, а места проведения диспансеризации могут являться дополнительными очагами инфекции, главным санитарным врачом рекомендовано приостановить этот процесс до улучшения ситуации и формирования коллективного иммунитета, — говорит вице-губернатор.

Что касается вакцинации, то:

На сегодняшний день первым компонентом привито 112 тысяч человек, вторым – 86 тысяч. Осложнений после прививок нет. Доля людей старше 60 лет — 41,5%. В городе развернуто 26 стационарных пунктов вакцинации, а также мобильные амбулатории. Вакцина в достаточном количестве, — сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Отдельно в ходе заседания оперштаба обсудили работу детских лагерей.

Севастопольские лагеря работают в режиме обсерватора: перед сменой туда заезжает персонал, который не выезжает на протяжении 21 дня. Весь постоянный персонал лагерей вакцинирован. Сейчас работаем над тем, чтобы смены в августе и сентябре работали с максимальным количеством вакцинированных временных сотрудников – это, как правило, вожатые, — рассказал вице-губернатор Игорь Михеев.

Говоря о работе гостиниц, Михаил Развожаев отметил, что к нему неоднократно обращались предприниматели Севастополя с просьбой вернуть возможность заселения в места отдыха по результатам ПЦР-тестирования:

Сегодня будет подписан указ, оперативно отработаем этот вопрос. Будем возвращать ПЦР-тесты при заселении в гостиницу. Кроме представителей бизнеса с таким предложением вышел и Роспотребнадзор, но здесь обязательно нужен двойной контроль. Нужно не только предъявить отрицательный тест при заселении, но и повторно пройти его в гостинице, ожидая результатов тестирования в номере. На сегодняшний день в Севастополе более 10 компаний делают ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, проблем возникнуть не должно.

Михаил Развожаев также поручил проводить последующий выборочный контроль совместно с Роспотребнадзором, чтобы убедиться, что до получения результатов тестирования туристы находятся в номере.

В целом контроль соблюдения ограничительных мер в Севастополе проводится на регулярной основе. По словам заместителя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, за прошедшую неделю увеличилось количество рейдовых мероприятий.

Департамент общественной безопасности совместно с сотрудниками полиции осуществляют особый контроль за объектами общественного питания, сферой услуг в ночное и дневное время, объектами размещения и гостиницами. За текущую неделю проверено 130 объектов размещения и оказания услуг, составлено 34 протокола, они направлены в суд», — добавил замдиректора.

Кроме того, рейдовые мероприятия в Севастополе проводятся сотрудниками департамента транспорта для контроля соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах.

Сотрудники департамента каждый день работают с перевозчиками. Выходим, проводим профилактические беседы и выписываем штрафы. Со своей стороны провели вакцинацию на предприятиях: Севэлектроавтотранс – 480 человек привиты, порт – 225 человек. Водители привиты все. Дезинфекция проводится после каждого рейса на конечных пунктах, — говорит директор департамента транспорта Павел Иено.

Михаил Развожаев поручил обрабатывать не только транспортные средства, но и остановочные павильоны, а также наладить системную работу по контролю за соблюдением ограничительных мер.

По итогам заседания оперативного штаба принято решение указом продлить действия всех ограничений до 31 августа 2021 года. Также, согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора, гражданам, прибывшим в Россию из зарубежных стран, необходимо пройти ПЦР-тестирование только один раз — в течение трех дней. Проходить проверку на коронавирус прибывшим из-за границы россиянам не нужно, если они были привиты в течение последних 12 месяцев или переболели в течение последних 6 месяцев.