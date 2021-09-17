В Севастополе презентовали вторую модельную библиотеку

В Севастополе прошло открытие второго библиотечного пространства, которое оборудовано по технологии модельного стандарта. Модернизацию библиотеки-филиала №9 учреждения «Централизованная библиотечная система для детей» провели в рамках национального проекта «Культура». Результат выполненных работ оценил губернатор Михаил Развожаев.

В библиотеке капитально отремонтировали помещения и фасад здания, заменили мебель, приобрели компьютеры и мультимедийное оборудование, пополнили книжный фонд. Учреждение также подключили к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Модернизацию и переоснащение филиала провели в соответствии с новым модельным стандартом. Он предусматривает минимальные требования к общедоступным библиотекам, среди которых технологическое развитие, внедрение информационных систем, организация пространства в соответствии с современными потребностями, а также переподготовка кадров. Ключевая идея модельной библиотеки – рациональное использование каждого квадратного метра и зонирование пространства под определенную идею и целевую аудиторию, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, две библиотеки Севастополя в прошлом году впервые приняли участие и победили в конкурсном отборе Минкультуры России на создание модельных библиотек. Библиотека-филиал № 6 Центра семейного чтения и досуга «Региональная информационно-библиотечная система» и библиотека-филиал № 9 учреждения «Централизованная библиотечная система для детей» уже открыты и готовы принимать читателей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя