В Севастополе презентуют центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

26 ноября в Севастополе состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Проект реализуется Российским Союзом Автостраховщиков (далее – РСА) совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «ДБО».

На территории России это 56-й по счету Центр, который открывается в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. На базе инновационных центров проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движению и безопасному поведению в транспортной среде. С 2017 по 2019 годы программа охватила 39 регионов России, в которых были открыты и действуют учебно-методические центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В период 2020-2021 годов центры откроются еще в 46 регионах России, и таким образом проект охватит уже всю страну, — отмечают организаторы.

Отличительная особенность проекта – мобильные автоплощадки (автогородки) с фирменным названием «Лаборатория безопасности». Специализированные ярко-желтые автобусы выезжают в региональные населенные пункты, в том числе самые отдалённые, и собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Благодаря этой методике проект имеет максимально широкую географию охвата в каждом регионе и высокий уровень эффективности по обучению подрастающего поколения. С 2018 по 2019 годы обучение на базе автогородков прошли 349 529 детей и 46 820 взрослых.

Открытие Центра в Севастополе проводится на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников». В этом учреждении подготовлен педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и педагогов. 25 ноября в центр будут переданы оборудование, передвижной комплекс технических и методологических инструментов.

Значимость проекта

Об актуальности проекта свидетельствует официальная статистика аварийности: за январь – октябрь 2020 года в России произошло 14236 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей до 16 лет, 435 погибли, 15601 были ранены. За эти месяцы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,9% сократилось количество погибших в дорожных авариях детей.

Работа по открытию автогородков осуществляется по поручению Президента РФ В.В. Путина, она направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Страховое сообщество во всем мире уделяет этой теме особое внимание, а Российский Союз Автостраховщиков уже несколько лет является традиционным партнёром проекта. Мы рассчитываем, что принимаемые меры приведут к масштабным позитивным результатам, — поясняет Президент РСА Игорь Юргенс.

В Севастополе и других регионах работа центров будет продолжена в долгосрочной перспективе.

Это один из ключевых проектов национального масштаба, благодаря которому формируется новое поколение участников дорожного движения, знающих и соблюдающих ПДД. Тем самым постепенно решается стратегическая задача по изменению культуры поведения в транспортной среде, что ведет к минимизации рисков для всех участников дорожного движения, — пояснил генеральный директор ООО «ДБО» Вадим Мельников.

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения – приоритетное направление в масштабной работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В комплексе с другими мерами автогородки оказывают значительный эффект на снижение уровня травматизма и гибели детей в дорожных авариях.

10 лет назад в ДТП в России ежегодно погибали более 900 детей в возрасте до 16 лет. Снижение общей детской смертности за период с 2009 по 2019 год составило 39%, смертности детей-пешеходов и велосипедистов – по 58%, детей-водителей механических транспортных средств – 33%, детей-пассажиров – 20%. Сегодня государством определена задача по стремлению к «нулевой» смертности на дорогах, прежде всего среди детей, к 2030 году, — прокомментировал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Что такое Центры по профилактике детского травматизма

Обучение на базе центров по профилактике детского травматизма включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные программы (модули) по обучению, учитывающие особенности целевых аудиторий. В разработке методологии принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.

Каждый центр оснащен оборудованием из более чем 70 позиций, а также раздаточными материалами, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний. Учащимся раздается сувенирная продукция со световозвращающими свойствами для обеспечения безопасности на дороге.

Демонстрационная экспозиция из оборудования воссоздает элементы городской среды, что позволяет провести обучающие интерактивные мероприятия с моделированием возможных ситуаций на дороге. Комплекс оборудования предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближенны к реальным. Дети вовлекаются в процесс осознания опасностей и учатся принимать правильные решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта.

Работа центра предусмотрена в двух форматах, исходя из региональной ситуации и погодных условий.

Стационарный формат работы проводится, как правило, в помещениях образовательных учреждений, например, в спортивных залах.

Выездные занятия проводятся на базе специально оборудованного транспортного средства – ярок-желтого автобуса. Передвижной формат позволяет проводить обучение в любом населенном пункте региона. Автобус выезжает в отдаленные места региона в полном составе преподавателей и привозит с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике.

Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса.

Сам автомобиль «Лаборатория безопасности» — модель микроавтобуса, которой может управлять водитель с категорией прав «B» — также является элементом тренинга; с его помощью отрабатываются упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. Также на базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания и т. д.