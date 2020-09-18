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В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:06 18.09.2020

Сегодня утром, в 11:22 при проведении работ по ремонту фасада многоквартирного дома на пр. Октябрьской Революции, 22/13 в Севастополе упали строительные леса. Обрушение строительных конструкций произошло… с уровня седьмого этажа.

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

На месте ЧП работали все оперативные службы города. Под завалом был обнаружен один рабочий – в сознании, с травмами средней степени тяжести он был передан бригаде скорой медицинской помощи. В экстренном порядке пострадавший госпитализирован в первую городскую больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

Сотрудники МЧС демонтировали оставшиеся фрагменты аварийной конструкции. Всего на месте были задействованы: 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС по г. Севастополю – 22 человека личного состава и 7 единиц техники. Были привлечены скорая помощь, полиция, «Севэнерго», другие экстренные службы.

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.

В Севастополе при ремонте фасада дома рухнули строительные леса. Пострадал рабочий

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