В Севастополе принимают документы на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса

С 5 по 15 сентября 2025 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка начинает прием документов на предоставление субсидии на возмещение части операционных расходов организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и (или) аквакультуру (рыбоводство) в акватории Азовского и (или) Черного морей.

Субсидия предоставляется на оплату труда работников, страховых взносов, понесенных в текущем и отчетном финансовых годах организациями рыбохозяйственного комплекса.

Напомним, в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации Севастополю выделено 150 млн рублей из федерального бюджета, а общий объём финансирования программы, включая региональный бюджет, составил почти 160 млн рублей.

Данная мера государственной поддержки позволит избежать сокращений и сохранить кадровый потенциал отрасли.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/preview/12d259ba-5c86-4d36-914b-ffd1dcba648f?versionId=c3710254-0dca-4215-8c6e-75f666736d41&competitionType=0, а также на официальном портале Правительства Севастополя во вкладке «Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя/Государственная поддержка АПК» https://dshpr.sev.gov.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-apk/subsidii-na-razvitie-promyshlennogo-rybolovstva/?doc=263463



источник: пресс-служба Правительства Севастополя