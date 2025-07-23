В Севастополе принимаются заявки на региональный этап программы «Мама-предприниматель»

В этом году у севастопольских мам есть уникальная возможность принять участие в программе «Мама-предприниматель». Это шанс получить необходимые знания и поддержку для воплощения своей бизнес-идеи в жизнь. Участниц ждет обучение, консультации экспертов и возможность выиграть грант.

В минувшем году было зарегистрировано 54 заявки, а 32 участницы прошли обучение. Это свидетельствует о растущем интересе к программе и ее востребованности среди женщин, стремящихся к развитию в сфере предпринимательства. Несмотря на конкурсный отбор, каждая участница получила возможность прокачать свои навыки и знания, необходимые для успешного старта и масштабирования собственного бизнеса, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой Бизнес» Наталия Борисова.

Вера Леончик – победительница регионального этапа программы «Мама-предприниматель» в Севастополе в 2024 году. Проект Веры «Вкусный пряник» продемонстрировал, как можно успешно сочетать материнство и предпринимательство.

Я очень рекомендую всем попробовать себя в данном проекте. Именно в таких проектах, выходя из зоны комфорта, мы и обретаем бесценный опыт, который невозможно получить никаким другим способом. Это как погружение в новую среду, где приходится быстро адаптироваться, учиться на ходу и находить нестандартные решения, – говорит Вера Леончик.

Заявки принимаются до 9 сентября включительно по ссылке. Автор лучшего бизнес-проекта получит грант в размере 150 тысяч рублей.

Лучшие участницы регионального этапа смогут пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций в федеральном этапе программе в Москве, где 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя