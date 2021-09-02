В Севастополе приняли целостную программу сохранения зеленых насаждений

На заседании Правительства Севастополя руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова рассказала о планах по озеленению общественных пространств. К проектированию будущих зеленых зон уже приступили организации образования, здравоохранения и учреждение «Парки и скверы».

В дальнейшем работы по озеленению будут также проводить предприятие «Пансионаты Севастополя» и Водоканал. На проекты выделено финансирование из средств, поступивших в качестве компенсации по порубочным билетам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юлию Гаврилову.

Результаты работы будет оценивать специальная комиссия при Севприроднадзоре. Глава ведомства подчеркнула, что положительную оценку получат проекты, которые будут выполнены с учетом всех требований.

Деньги на компенсационное озеленение мы доводим при обязательном условии, что в проект будет включено обеспечение трехлетнего ухода за насаждениями, которые будут высажены, — заявила чиновник.

Севприроднадзор также оказывает методическую помощь проектировщикам – ученые разработали перечень растений, которые хорошо приживаются в Севастополе.

Специалистами разработан ассортимент зеленых насаждений с разбивкой по территориям города, где уместна их высадка, — говорит глава Севприроднадзора.

Губернатор Михаил Развожаев поручил провести презентацию портала «Зеленый фонд», на котором будет представлена вся информация о зеленых насаждениях города, в том числе и результаты проведенных ранее инвентаризаций.

В этом году, по словам Юлии Гавриловой, инвентаризация будет продолжена.

Планируем проинвентаризировать около 120 га территорий зеленых насаждений для того, чтобы выявить сухостой и деревья, нуждающиеся в обрезке. Проводить работы будут специализированные организации, большую часть выполнит Севастопольский лесхоз.

Напомним, в городе также продолжается работа по заповеданию старовозрастных деревьев. Такие памятники природы, как можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека» и фисташки у села Камышлы, изымаются из сферы обычной хозяйственной деятельности для сохранения в первозданном виде.