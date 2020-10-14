В Севастополе приставы возбудили 66 уголовных дел в отношении неплательщиков алиментов

66 уголовных дел по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждено за 9 месяцев 2020 года дознавателями Управления ФССП России по Севастополю. Специалисты подчёркивают: уголовное дело возбуждают в том случае, когда гражданин, несмотря на привлечение его к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», в течение двух и более месяцев не выплачивает алименты.

Так, в Балаклавском районе Севастополя гражданин С. по решению суда обязан был выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребенка с 2014 года. Должник решение суда игнорировал и не торопился выполнять алиментные обязательства. Дознавателем Управления было возбуждено в отношении него уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд, рассмотрев уголовное дело, вынес гражданину наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

В настоящее время около 2 тысяч жителей Севастополя являются должниками по алиментам. По результатам рассмотрения судами города на сегодняшний день в отношении неплательщиков алиментов уже вынесено 50 обвинительных приговоров.