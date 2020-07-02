В Севастополе приступили к асфальтированию части дороги на мосту через суходол

В Севастополе приступили к асфальтированию дороги на мосту через суходол. На сегодняшний день ведутся работы по асфальтированию одного из участков дороги. Об этом рассказал директор городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

Достаточно активно возобновились работы по реконструкции моста через суходол. В 2019 году был выполнен первый этап работ, в текущем году ведутся работы по второй очереди реконструкции. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы для асфальтоукладки самого моста и его подходов. Движение по всем четырем полосам планируем запустить к концу июля. Дальше будут вестись работы по благоустройству, которое завершится до конца года, – сказал Сергей Румянцев.

Глава Департамента также обратил внимание, что в ближайшее время начнется переключение схем организации дорожного движения по мосту, связанных с производством работ по асфальтированию. Со следующей недели будет ограничено движение по правой полосе, если ехать со стороны ул. Пожарова. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает водителей быть внимательнее на данном участке.

Проспект Гагарина, по которому проходит около 20 маршрутов общественного транспорта, является магистральной улицей районного значения и соединяет Ленинский и Гагаринский районы города.

Приведения асфальтового покрытия на проспекте Гагарина и площади 50-летия СССР в нормативное состояние позволит увеличить среднюю скорость движения транспортных средств, в частности, пассажирского транспорта, что улучшит пропускную способность участков. За последние несколько лет в нормативное состояние также приведены примыкающие к проспекту Гагарина автомобильные дороги: ул. Рыбацкий причал, ул. Вакуленчука, ул. Ерошенко, ул. Героев Подводников, ул. Н. Островской и ул. Репина.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.