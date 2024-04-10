В Севастополе продлили льготу для родителей дошкольников

Законопроект о внесении изменения в статью 26 регионального закона об образовании на пленарном заседании представил заместитель директора Департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев.

По его словам, документом предлагается продлить действие меры социальной поддержки, предусматривающей дополнительную компенсацию родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование, на уровне 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории города Севастополя, до 2026 года включительно.

Антон Ульянцев отметил, что средства, необходимые для реализации данного закона, предусмотрены главным финансовым документом города, и выделение дополнительного финансирования из бюджета Севастополя не потребуется.

Проект закона был поддержан единогласно сразу в двух чтениях.