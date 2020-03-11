В Севастополе продолжается акция «Месяц лёгочного здоровья»

Около 1400 севастопольцев — порядка тысячи взрослых и 400 детей — за десять дней приняли участие в акции «Месяц лёгочного здоровья». Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.

Флюорографию прошли больше 300 желающих. Кроме того, порядка 200 пациентов сдали дискантест, — цитирует пресс-служба главного врача городского противотуберкулёзного диспансера Андрея Вербицкого.

Также во время акции «Месяц лёгочного здоровья» жители Севастополя могут пройти экспресс-тест на вирус иммунодефицита человека. Главный врач противотуберкулёзного диспансера напомнил, что ВИЧ-инфекция нарушает функции иммунитета, что, в свою очередь, становится причиной заболевания туберкулёзом.

Кроме того, с 10 марта всех желающих проверить своё здоровье стал принимать пульмонолог.

Диагностика продолжится до 31 марта. Профилактические осмотры можно пройти ежедневно, кроме воскресенья. Записываться на обследование заранее не нужно, уточнил Андрей Вербицкий. При посещении медицинского учреждения с собой нужно взять документы, удостоверяющие личность.

За подробной информацией обращайтесь в регистратуру противотуберкулёзного диспансера по номерам:

+7 (8692) 23-42-72, +7 (978) 723-57-10

или в единый контакт-центр здравоохранения:

8 (800) 5-800-800.

Напомним, в 2019 году заболеваемость туберкулёзом в Севастополе снизилась на 7,7% по сравнению с 2018 годом. Однако пренебрегать ранней диагностикой не стоит – это один из важных аспектов контроля над распространением туберкулёза. В России на сегодняшний день существует три метода выявления туберкулёза: иммунодиагностика (туберкулинодиагностика, диаскинтест), флюорографический метод и бактериологическое исследование мокроты. Основой раннего выявления туберкулёза у взрослых и подростков с 15 лет является флюорография.