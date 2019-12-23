В Севастополе прохожие задержали грабителя

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратилась 37-летняя местная жительница — неизвестный мужчина открыто похитил у неё рюкзак с вещами.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за грабёж. Установлено, что инцидент произошёл вечером возле многоквартирного дома. К заявительнице подошёл пьяный мужчина, толкнул её, вырвал из рук сумку, в которой находился мобильный телефон и 4500 рублей, а затем попытался скрыться. Далеко ему убежать не удалось – прохожие остановили злоумышленника и удерживали его до прибытия полицейских, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. На данный момент правоохранители проверяют задержанного на причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям.