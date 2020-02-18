В Севастополе проиндексировали выплаты и пособия

В Севастополе региональные социальные выплаты и пособия проиндексированы на 5,1%. Севастопольцы получат выплаты в новых размерах уже в марте.

Произведена индексация региональных пособий с 1 февраля текущего года на размер инфляции. Перерасчет выплат будет автоматическим. Пособия в новых размерах, а также доплату за февраль месяц севастопольцы получат в марте, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника отдела предоставления социальных выплат Департамента труда и социальной защиты населения Людмила Воробьева.

Так, проиндексированы размеры ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, а также пособия на детей, в том числе находящихся под опекой.

Размер пожизненной стипендии участникам обороны и освобождения Севастополя составил 6 тыс 483 руб. Ежемесячная выплата ветеранам ВОВ составила 1 тыс 141 руб., а жителям осажденного Севастополя – 3 тыс руб., — подчеркнула Людмила Воробьева.

По словам специалиста, пособие одинокой матери, а также выплата на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов теперь будут выплачиваться в размере 2 тыс 964 руб. Увеличены и выплаты на детей, находящихся под опекой. Размер пособия с учетом индексации составил 17 тыс 553 руб.