В Севастополе проиндексирована заработная плата работников государственных учреждений

Должностные оклады работников государственных учреждений проиндексированы на 3,6% с октября текущего года. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании Правительства Севастополя. По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, такое повышение коснется 10,6 тысяч работников госучреждений.

Органам власти в 10-дневный срок после вступления в силу постановления необходимо внести изменения в типовые положения об оплате труда работников подведомственных учреждений в части увеличения с 1 октября 2021г. на 3,6% окладов категориям работников, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя ведомства.

Речь идет об индексации заработной платы работников бюджетной сферы учреждений городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии и социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работников Центра занятости и МФЦ, а также работников на общеотраслевых должностях учреждений образования и здравоохранения.

Напомним, на сегодняшний день численность работников госучреждений Севастополя составляет порядка 24,8 тысяч человек. Из них 14,2 тысяч — работники учреждений социальной сферы, у которых повышение оплаты труда осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».