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В Севастополе пройдёт историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов»
Фото: пресс-служба ЮВО

В Севастополе пройдёт историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:35 30.05.2021

В филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Севастополе с 31 мая по 8 июня пройдёт историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов», посвященный Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова.

Организаторами фестиваля стали: Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Южного военного округа и филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища).

Участниками фестиваля станут нахимовцы первого курса, которым предстоит принять участие в четырёх турнирах: историко-художественном —  «Корниловская эскадра», интеллектуальном —  «Адмиральские истории», военно-морском —  «Самый полный вперед» и спортивном — «Вместе к Победе».

Наиболее динамичным ожидается военно-морской турнир, в ходе которого, командам предстоит быстро и точно воспроизвести пять из десяти продемонстрированных морских узлов, на скорость пройти заданный отрезок пути на шлюпке,  поразить цели из пневматического оружия, пройти строем с исполнением песни, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Открытие фестиваля и конкурсы пройдут на территории НВМУ, а награждение победителей состоится на территории севастопольского кластера «Центральный» парка «Патриот» в Севастополе.

В Севастополе пройдёт историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов»

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