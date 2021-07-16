penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:29 16.07.2021

В Севастополе прошли мероприятия, посвящённые 55-й годовщине со дня начала строительства сторожевого корабля (СКР) «Сметливый». ОБ этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

СКР «Сметливый» стал первым кораблём-музеем, входящим в кластер «Флотский» военно-патриотического парка «Патриот» ЮВО в Севастополе.

В торжественном подъёме Андреевского флага на корабле приняли участие представители командования Черноморского флота, городских властей, руководства парка «Патриот» ЮВО, члены экипажей корабля разных периодов в его истории и ветераны дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Участники церемонии ознакомились с экскурсионными маршрутами корабля-музея, условиями службы моряков сторожевого корабля, прошедшего более чем 50-летнюю службу в составе ВМФ СССР и Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»СПРАВКА: Сторожевой корабль «Сметливый» вошёл в состав ВМФ 25 сентября 1969 года, до 1 июня 1992 года классифицировался, как большой противолодочный корабль проекта 61 типа «Комсомолец Украины». Корабли проекта 61 стали первыми в мире серийными кораблями с газотурбинными установками. За характерный высокий звук при работе газовых турбин корабли этого типа получили название «поющие фрегаты».

В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ. В начале 2020 года сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота был включён в книгу рекордов (достижений) Вооружённых сил Российской Федерации с формулировкой – 50 лет в составе Военно-Морского Флота. Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы.

В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

Фото: пресс-служба ЮВО.

В Севастополе прошёл торжественный подъём Андреевского флага на корабле-музее «Сметливый»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.