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В Севастополе прошла церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на БДК «Азов»

В Севастополе прошла церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на БДК «Азов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:00 28.11.2021

В городе-Герое Севастополе (впервые в новейшей истории) состоялась торжественная церемония подъёма Георгиевского Военно-Морского Флага на большом десантном корабле (БДК) «Азов» Черноморского флота.

В Севастополе прошла церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на БДК «Азов»

Мероприятие началось в Соборе равноапостольного князя Владимира – усыпальнице адмиралов с проведения церемонии освящения Георгиевского Военно-Морского Флага. Руководил чином освящения Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий. После завершения чина освещения, и возложения цветов к могилам адмиралов, под колокольный звон флаг был перемещен на борт бдк «Азов» для проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского Военно-Морского Флага, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Севастополе прошла церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на БДК «Азов»

В церемонии приняли участие представители главного командования ВМФ и командования Черноморского флота, ветераны, юнармейцы, приглашённые гости и делегация из города Азова, а также представители исполнительной и законодательной власти Севастополя.

В Севастополе прошла церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на БДК «Азов»

Фото: пресс-служба Южного военного округа.

В Севастополе прошла церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на БДК «Азов»

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