В Севастополе прошла межведомственная оперативно-профилактическая операция «Ночной город»

15 пьяных водителей за одну ночь!

В Севастополе прошла операция «Ночной город». В межведомственном оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники ГИБДД, кинологической службы, управления по контролю за оборотом наркотиков, участковые уполномоченные полиции. Во время рейда полицейские составили 15 административных материалов, три из которых — на водителей, находившихся в состоянии опьянения. Один водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии повторно в течение года.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность, — уточнили в ГИБДД.

Также сотрудники полиции выявили трёх водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, четырех автовладельцев с истёкшим сроком страховки и столько же транспортных средств было выявлено с техническими неисправностями.

Главная цель мероприятия – обеспечение общественного порядка, снижение аварийности, пресечение грубых административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянении, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Оперативно-профилактическая операция «Ночной город» проводится в Севастополе регулярно.