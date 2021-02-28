Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 17:55 28.02.2021

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в первом заседании Морской коллегии Севастопольского городского отделения Русского географического общества (РГО). Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, мероприятие было проведено на территории музейно-выставочного комплекса РГО «Константиновская батарея».

В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

Перед началом Морской коллегии участники собрания возложили цветы к Братской могиле защитников Константиновского равелина.

В ходе первого заседания на коллегии были рассмотрены организационные вопросы и план деятельности Черноморского флота и Севастопольского городского отделения РГО на 2021 год по реализации совместных проектов, мероприятий и программ научного, исторического и патриотического характера, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

В заседании под руководством Главы регионального отделения РГО Владимира Воробьёва приняли участие представители командования Черноморского флота, морской общественности и ветеранского движения.

В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

Морская коллегия создана в соответствии с решением Совета отделения Общества и действует в целях развития географической науки, изучения и сохранения уникальной экосистемы Черного моря, организации экспедиционной деятельности, в том числе подводных исследований, сохранения славных морских традиций России и Города-Героя Севастополя, морского исторического и культурного наследия, истории Черноморского флота.

В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

Фото: пресс-служба Южного военного округа.

В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.