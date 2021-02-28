В Севастополе прошло заседание морской коллегии Русского географического общества

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в первом заседании Морской коллегии Севастопольского городского отделения Русского географического общества (РГО). Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, мероприятие было проведено на территории музейно-выставочного комплекса РГО «Константиновская батарея».

Перед началом Морской коллегии участники собрания возложили цветы к Братской могиле защитников Константиновского равелина.

В ходе первого заседания на коллегии были рассмотрены организационные вопросы и план деятельности Черноморского флота и Севастопольского городского отделения РГО на 2021 год по реализации совместных проектов, мероприятий и программ научного, исторического и патриотического характера, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В заседании под руководством Главы регионального отделения РГО Владимира Воробьёва приняли участие представители командования Черноморского флота, морской общественности и ветеранского движения.

Морская коллегия создана в соответствии с решением Совета отделения Общества и действует в целях развития географической науки, изучения и сохранения уникальной экосистемы Черного моря, организации экспедиционной деятельности, в том числе подводных исследований, сохранения славных морских традиций России и Города-Героя Севастополя, морского исторического и культурного наследия, истории Черноморского флота.

Фото: пресс-служба Южного военного округа.