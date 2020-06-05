В Севастополе проведена первая стресс-эхокардиография – самая полная «сердечная диагностика»

В Севастополе на базе городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова впервые выполнена процедура стресс-эхокардиографии. Об этом сообщил руководитель Регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксенов.

Проведена первая стресс-эхокардиография в истории здравоохранения Севастополя. Это функциональное исследование выполняют больным с ишемической болезнью сердца для подтверждения диагноза стенокардии напряжения и определения необходимости проведения коронарографии и хирургического восстановления кровоснабжения сердечной мышцы – миокарда. Пациенту с помощью лекарственного препарата или при физической нагрузке на велоэргометре вызывают учащенную работу сердца – тахикардию, выполняют ЭХО-кардиографию и выявляют локальное или распространенное изменение сократимости сердечной мышцы, которого не было в состоянии покоя пациента. Это изменение сократимости миокарда временное и после прекращения нагрузки и восстановления частоты ритма сердца изменения сократимости миокарда возвращаются к норме. Проба считается положительной. У первого больного с помощью стресс-эхокардиографии доказан диагноз стенокардии напряжения и показано выполнение коронарографии и восстановление кровоснабжения миокарда – стентирование коронарных артерий или коронарное шунтирование в плановом порядке. В данном случае пациенту обоснованно будет выполнена коронарография и реваскуляризация миокарда, — рассказал руководитель Регионального сосудистого центра.

Напомним, на прошлой неделе в городской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова открылся мастер-класс по обучению севастопольских докторов по эхокардиографии и стресс-эхокардиографии. Мероприятие организовано в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и направлено на снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Теоретическая часть обучения проходила дистанционно с привлечением ведущих специалистов из федеральных клиник, практическую работу организовали на рабочих местах. Образовательную программу проходят врачи функциональной диагностики, которым предстоит применять полученные знания на практике.

Развитие функциональной диагностики сегодня очень важно для жителей Севастополя. Непростая методика стресс-эхокардиографии ранее в нашем городе практически не применялась – для этого нужны были специалисты, оборудование, соответствующие условия. Сегодня такая возможность появилась. Оборудование частично уже есть: мы закупали и продолжаем закупать технику в рамках национального проекта «Здравоохранение» и московских межбюджетных трансфертов, обучаем наших специалистов, — сообщил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.