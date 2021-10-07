В Севастополе провели первые операции на открытом сердце

В севастопольском региональном сосудистом центре провели первые операции на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование. Шунтированием, напомним, называется операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца путём обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов – сосудистых протезов. Это вмешательство проводится пациентам с ишемической болезнью сердца, когда артерии, снабжающие сердце кровью, закрыты, когда поражено большое количество артерий и стентирование выполнить невозможно. Проведение новых операций стало возможно благодаря оснащению операционного блока специальным оборудованием.

Раньше в Севастополе не было технической возможности проводить подобные вмешательства. Теперь появился аппарат искусственного кровообращения, с помощью которого можно оперировать на открытом сердце, также он используется при заменах клапанов сердца. Он позволяет остановить сердце, и пока оно не работает, он фактически заменяет насосную функцию, осуществляя кровоснабжение организма. Мы получили новое оборудование весной, и теперь будем его активно использовать для выполнения наших задач, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного сердечно-сосудистого хирурга департамента здравоохранения, заведующий операционным блоком РСЦ Сергея Криворота.

Раньше пациентам с атеросклерозом коронарных сосудов приходилось ездить в другие регионы за медицинской помощью такого уровня, в Севастополе подобных операций не делали. Сейчас у пациентов есть возможность получить помощь в своём городе.

Ежегодно мы отправляем в федеральные медицинские центры около 200 человек, которым требуются такие операции. В основном это люди старше 50 лет. На данный момент мы провели уже три подобных вмешательства. Двое пациентов выписаны, ещё один человек сейчас проходит восстановительный период. Отмечу, если не делать эту операцию, то риски для пациента достаточно велики, поскольку пациент в любой момент может получить инфаркт, и в зависимости от объема инфаркта человек может либо его пережить, либо погибнуть. Аортокоронарное шунтирование считается операцией высокой сложности, но это шанс для пациента жить дальше без риска получить инфаркт и даже избавиться от стенокардии. В будущем, по нашим расчетам, станет возможным проводить от 150 до 200 таких операций в год, и тем самым мы сможем покрыть потребности нашего города, — говорит Сергей Криворот.

В региональном сосудистом центре проводят операции высокого уровня сложности: эндоваскулярные операции на магистральных артериях, дренирование гематом головного мозга с фибринолитиками и многие другие. Новые для города операции становится возможным проводить и за счёт поступления нового оборудования, и благодаря постоянному повышению квалификации докторов в ведущих научных центрах страны.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Он направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Одно из главных направлений работы – профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, идёт работа над совершенствованием лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и над решением кадровых вопросов.

Также идёт переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.