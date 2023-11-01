Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе провели субботник, приурочив к Международному дню Чёрного моря
актуально в республике
В Севастополе провели субботник, приурочив к Международному дню Чёрного моря

В Севастополе провели субботник, приурочив к Международному дню Чёрного моря

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:23 01.11.2023

Международный день Чёрного моря ежегодно отмечается 31 октября. Сегодня к этому дню в рамках акции «Вода России» состоялся субботник у береговой линии Парка Победы. Акция «Вода России» стартовала в 2014 году, это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Участие в субботнике приняли школьники и волонтёры города, было собрано и вывезено 20 мешков мусора.

Акция «Вода России» очень полюбилась севастопольцам. Для всех нас крайне важно беречь окружающую природную среду, эффективно и бережно использовать природные ресурсы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента природных ресурсов и экологии Юлию Гаврилову.

Цель сегодняшнего субботника – сформировать у школьников уважительное отношение к окружающей среде, к морю, навыки в области экологической культуры. В мероприятии приняли участие порядка 50 волонтёров и школьников, среди которых ученики школ № 37, 15, Инженерной школы, Центра эколого-натуралистического творчества.

Сейчас у нас каникулы, но я знал, что сегодня будет проходить субботник. Я очень хотел принять в нем участие, поэтому попросил родителей привезти меня специально из Ялты, к моим одноклассникам, – отмечает ученик 6 класса Инженерной школы.

В Севастополе провели субботник, приурочив к Международному дню Чёрного моря В Севастополе провели субботник, приурочив к Международному дню Чёрного моря

Международный день Чёрного моря, уникальной экосистемы с богатым биологическим разнообразием – это возможность вспомнить об ответственности перед природой и принять активное участие в её защите. Одна из главных целей акции «Вода России» – сохранение экологического баланса в регионе.

Узнайте больше:  Командиру 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ полковнику Олегу Власову вручена «Золотая Звезда» Героя России

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.