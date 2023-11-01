В Севастополе провели субботник, приурочив к Международному дню Чёрного моря

Международный день Чёрного моря ежегодно отмечается 31 октября. Сегодня к этому дню в рамках акции «Вода России» состоялся субботник у береговой линии Парка Победы. Акция «Вода России» стартовала в 2014 году, это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Участие в субботнике приняли школьники и волонтёры города, было собрано и вывезено 20 мешков мусора.

Акция «Вода России» очень полюбилась севастопольцам. Для всех нас крайне важно беречь окружающую природную среду, эффективно и бережно использовать природные ресурсы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента природных ресурсов и экологии Юлию Гаврилову.

Цель сегодняшнего субботника – сформировать у школьников уважительное отношение к окружающей среде, к морю, навыки в области экологической культуры. В мероприятии приняли участие порядка 50 волонтёров и школьников, среди которых ученики школ № 37, 15, Инженерной школы, Центра эколого-натуралистического творчества.

Сейчас у нас каникулы, но я знал, что сегодня будет проходить субботник. Я очень хотел принять в нем участие, поэтому попросил родителей привезти меня специально из Ялты, к моим одноклассникам, – отмечает ученик 6 класса Инженерной школы.

Международный день Чёрного моря, уникальной экосистемы с богатым биологическим разнообразием – это возможность вспомнить об ответственности перед природой и принять активное участие в её защите. Одна из главных целей акции «Вода России» – сохранение экологического баланса в регионе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя